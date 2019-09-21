التايمز: الهجوم على أرامكو كشف نقاط الضعف لدى السعودية (صور)

2019/09/21 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمايكل ايفينز وريتشارد سبنسر تحت عنوان "الطائرات المسيرة كشفت نقاط الضعف لدى السعودية".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إنهم يحققون في أسباب عجز منظومة الدفاع الصاروخية السعودية عن صد هذا الهجوم.وبحسب المسؤولين، فإن هذا الهجوم ألقى بالشكوك على مدى فاعلية ليس فقط أنظمة الدفاع السعودية وإنما كل أنظمة الدفاع الحديثة.وتوقع مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح للصحيفة أن يشهد العالم مزيدا من هذه الهجمات خلال السنوات القليلة القادمة.ولفت التقرير إلى أن "محطة بقيق لمعالجة النفط محمية بنظام دفاع جوي خاص، عجز هو الآخر عن اعتراض الطائرة المسيرة".وأشار إلى "تطور نوعي فى تنفيذ مثل هذا الهجوم، حيث استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة للتغطية على الصواريخ، وهو ما وصف بأنه "درس للجميع".

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