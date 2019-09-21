2019/09/21 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لمرض جلدي عندما كان عمرها 13 عاما، حيث انتشرت بقع حمراء متقشرة مع حكة على جلدها.أخبر الأطباء كارداشيان ويست، البالغة من العمر 38 عاما، أنها على الأرجح مصابة بالتهاب المفاصل الصدفي، وهو التهاب يسبب ألم المفاصل وتصلبه.نشرت والدة أربعة أطفال مقالًا على موقع “Poosh” الخاص بنمط حياة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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