تغريدة مثيرة للنائب فائق الشيخ علي تتضمن دُعاءً بطريقة مختلفة

2019/09/21 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب فائق الشيخ علي، تغريدة مثيرة للجدل على موقع تويتر، حيث تضمنت إيحاءات الى أشخاص معينين، بحسب ما يبدو على التغريدة.ورفع البرلمان، الاسبوع الماضي، الحصانة عن النائب، فائق الشيخ علي، على خلفية ورود خمسة طلبات دعاوى الى هيئة رئاسة البرلمان.

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