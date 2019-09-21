5 أسباب تدفعك لمتابعة ديربي ميلانو اليوم

2019/09/21 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لا يحتاج ديربي ميلانو أو ديربي الغضب كما يحب البعض تسميته لأية أسباب غير مألوفة حتى تتحمس لمتابعة اللقاء، سمعة هذه المواجهة التاريخية والتي تعد أقوى ديربي في تاريخ كرة القدم كفيلة بأن تجعلك تخصص ساعتين من وقتك لمشاهدتها بأي وسيلةً كانت.

اليوم، سنشهد حلقة جديدة من الصراع الأزلي بين ميلان وغريمه التقليدي الإنتر، وستقام المباراة على أرض الروسونيري على ملعب سان سيرو، والذي هو بالمناسبة ملعب النيراتزوري أيضاً والذي يطلق عليه حينها جوزبي مياتزا، وذلك ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.لكن بعيداً عن عراقة هذه المباراة وأهميتها لدى عشاق الكالتشيو الإيطالي تحديداً، هناك 5 أسباب أخرى تجعل حماسك وإثارتك تزداد لمشاهدتها اليوم، وهي على النحو التالي:-عودة كونتي وقصته مع ميلانوجود أنتونيو كونتي مدرباً لإنتر ميلان كفيل أن يجذب اهتمام العالم أجمع في أي مباراة، فكيف سيكون الحال عندما تكون هذه المباراة ضد ميلان؟ المدرب الإيطالي حقق لقب الدوري في 3 مناسبات مع يوفنتوس ويعد من أنجح المدربين الإيطاليين في العصر الحديث.وتملك جماهير ميلان ذكريات سيئة مع كونتي، فخلال الجولة 25 من موسم 2011-2012، انتهت مباراة ميلان ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي المباراة التي يعتقد الجميع أنها حسمت اللقب للسيدة العجوز في نهاية المطاف وحرمت الروسونيري من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.وكان ميلان حينها يتقدم بهدف نظيف على يوفنتوس، وسجل مونتاري الهدف الثاني من كرة رأسية، ورغم أن الكرة اجتازت خط المرمى بكامل محيطها وبشكل واضح، إلا أن الحكم لم يحتسبه، وقام يوفنتوس بعد ذلك بتعديل النتيجة والخروج بنقطة ثمينة غيرّت جميع الحسابات.إنتر ميلان استعاد هيبتهبعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي، ووصول أنتونيو كونتي، ارتفعت اسهمه بشكل ملحوظ على الصعيد الإعلامي والجماهيري، وبات المنافس الأول بنظر الجميع لإيقاف سطوة يوفنتوس على اللقب التي استمرت لثمانية أعوام.وحقق الإنتر 3 انتصارات في أول 3 جولات وتربع على عرش الصدارة، الأمر الذي زاد الثقة بقدرة كونتي والفريق على التتويج باللقب خلال الموسم الحالي، وبالتالي أصبح هناك اهتمام أكبر بمبارياته، خصوصاً المواجهات الكبرى كلقاء اليوم.مهاجمون من طراز عاليسيشهد ديربي ميلانو اليوم حالة خاصة بوجود مهاجمين يصنفون ضمن الأفضل في مراكزهم بالقارة العجوز، بالطبع نتحدث عن روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز اللذان تعاقد معهما إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي، دون أن ننسى أيضاً امتلاك ميلان مفاجأة الموسم الماضي كريستوف بيونتيك، بالإضافة إلى أندريه سيلفا الذي قدم موسم جيد في الليجا، وهذه الأسماء كفيلة أن تقدم لنا متعة كبيرة على الصعيد التهديفي إن كانت في يومها.الترقب بعد الهزيمة الأوروبيةرغم انطلاقة إنتر ميلان المثالية في الكالتشيو، إلا أن الفريق سقط في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج، الأمر الذي فاجأ عشاق النادي وجعل البعض يشكك بمستوى الفريق، وبالتالي سننتظر اليوم لنرى كيف ستكون ردة فعل اللاعبين والمدرب كونتي بعد الهزيمة المدوية.اختبار حقيقي لمستوى ميلان مع جيامباوليما زلنا لا نعرف إلى أي مدى تطور ملان بعد إقالة جيناريو جاتوزو وتعيين ماركو جيامباولي، الفريق حقق انتصارين على بريشيا وهيلاس فيرونا في آخر جولتين، وانهزم في الجولة الأولى من أودينيزي.هناك بعض التغييرات التكتيكية التي أجراها المدرب الجديد، لكن بالمجمل العام، لا نشعر أننا نرى ميلان بحلة جديدة على صعيد الأداء، وبالتالي فإن مباراة اليوم ستكون فرصة لنكتشف أكثر شكل الفريق مع جيامباولي، فمثل هذا النوع من المباريات يكشف معدن المدربين ويوضح حقيقة مستوى كل فريق.انتهى

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