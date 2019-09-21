2019/09/21 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت تدريبات ريال مدريد الجماعية على مدار اليومين الأخيرين عودة المدافع سيريجو راموس قائد الفريق بعد تعافيه من الإصابة استعداداً لمواجهة إشبيلية.وتعرض سيرجيو راموس لإصابة عضلية الأسبوع الماضي خلال مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، ليغيب على أثرها عن مباراة النادي الملكي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء الماضي في افتتاح مباريات دور المجموعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راموس جاهز لمواجهة إشبيلية غداً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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