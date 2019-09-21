2019/09/21 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن قلقه من الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت مبكر من صباح امس الجمعة، شمال مدينة الحديدة الساحلية، بمحافظة الحديدة في اليمن.

وقال عوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، حث فيه “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان التقيد بشروط اتفاق الحديدة المؤرخ 13 كانون الأول 2018”.

وأشار إلى أن “الأطراف أعادت تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق خلال الاجتماع المشترك الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في وقت سابق من هذا الشهر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يبدي قلقه إزاء غارة قوات التحالف على الحديدة باليمن) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يبدي قلقه إزاء غارة قوات التحالف على الحديدة باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).