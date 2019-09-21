النجيفي.. لهذا السبب الحلبوسي لا يفتح اي ملف يخدم السنة

2019/09/21 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانتقد القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، معتبرا أنه سيكون خارج منصبه إذا تحدث عن اي ملف يخدم المكون السني.

وذكر النجيفي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه “النور نيوز”، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كان قد وعد بفتح ملف إعمار المدن والمغيبين والحصول على حقوق أهالي المناطق المحررة، إلا أنه لا يستطيع ذلك، لأنه سيكون خارج منصبه بعد ساعات من التحدث عن أي ملف يخدم المكون السني”.

وأضاف، أن “جبهة الإنقاذ الجديدة تمثل ضغطاً سياسياً، داخلياً وخارجياً، على الحكومة، ويمكن من خلالها أن ندفع الحكومة من أجل الحصول على الحقوق”.

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