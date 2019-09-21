الملاك يتحول إلى عقد.. ملامح قرار حكومي “ثوري” يثير تبايناً في أوساط الموظفين

2019/09/21 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أثار القرار الأخير الذي يعتزم مجلس الوزراء إصداره بشأن

تحول الموظفين من الملاك إلى العقود مقابل رواتب وقطع أراضٍ، تساؤلات عن جدوى مثل

تلك الخطوات في تعزيز مسار الاقتصاد العراقي، و الحد من الترهل الوظيفي، خاصة مع

الحاجة المتزايدة لتوفير فرص العمل لآلاف الخريجين سنويًا.





وكشف مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء،

مصطفى سند مؤخرًا، أن المجلس أصدر في جلسته الأخيرة مقررات تتضمن منح الموظفين

امتيازات وفق ضوابط معينة لمن يرغب بالإحالة على التقاعد قبل السن القانوني، أو

التوجه لصفة العقد بدلاً عن الملاك الدائم.

وقال سند في تصريحات صحفية تابعها” النور

نيوز” إن “تلك المقررات تتضمن السماح للموظفين على الملاك الدائم من غير

الأطباء وأساتذة الجامعات بالإحالة للتقاعد ممن تكون أعمارهم ٥٥ سنة وخدمته ١٥ عشر

سنة فما أكثر شريطة موافقة دوائرهم”.

سوق عراقي

وأشار إلى أن “القرار سمح للموظفين على الملاك

الدائم ممن تقل أعمارهم عن ٥٥ سنة بالتحول إلى عقد حيث سيمنح من يطلب التقاعد بعمر

٥٥ أو التوجه إلى صفة العقد أو من يتمتع بإجازة الخمس سنوات عدة امتيازات؛ منها

منحهم قطعة أرض بمساحة ٣٠٠ متر في مركز المدينة أو ٣٥٠ متراً في الأقضية والنواحي

على أن لا يكون سابقاً مستفيداً من قطعة أرض، لكنه سيمنح قطعة ٢٠٠ متر مربع حتى إن

كان مستفيدًا لمرة واحدة فقط”.

بدوره، أكد مسؤول إحدى الشعب في وزارة المالية، أن هذا الإجراء ما زال في

طور البحث، وهناك الكثير من الفقرات التي بحاجة إلى تطوير، ومناقشة من قبل الجهات المعنية”، لافتًا

إلى أن “الهدف الأساس من تلك الخطوة، هو تقليل الوظائف، ومنح الموظفين مرونة

أكثر في التعاطي مع عملهم، وهذا يتلاءم مع فكرة إجازة الخميس سنوات”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز” أن

“النقاط التي يجب معالجتها، مسألة التحول إلى عقد، وهل بالإمكان التحول إلى

الملاك مرة ثانية، بعد العودة من العقد، إذ ما زالت تلك الفقرة مثار مشكلة بين

المسؤولين، وربما تحسم خلال الأيام المقبلة، لصالح عدم إمكانية العودة إلى الملاك،

وهو ما يحقق الهدف الأساس من وجود تلك الفكرة أساسًا”.

وتابع، أن “بعض الإجراءات كانت متداخلة، فيما بينها، وبحاجة إلى فرز،

لارتباطها بعدة قوانين، مثل الإحالة على التقاعد، والتمتع بإجازة الخمس

سنوات”.

تخبط لمعالجة الترهل

وأبدت أوساط اقتصادية تبايناً في الآراء، حول لجوء

الحكومة إلى مثل تلك الإجراءات، ففي الوقت الذي أكد معنيون في الشأن الاقتصادي،

صحة تلك الإجراءات، أكد آخرون إنها تأتي برهاناً على ما أسموه التخبط الحكومي في

معالجة التضخم الحاصل في ملف الموظفين.





وقالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم إن “لجوء

الحكومة العراقية إلى مثل تلك الخطوة يأتي للتخلص من الترهل الإداري الكبير، لكن

مثل تلك الإجراءات لا تمثل حلولًا جذرية للأزمة التي يمر بها العراق، بل هي تشابه

الحبوب المسكنة”، مشيرة إلى أن “ذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم بسبب ضخ

أموال القروض إلى السوق، وكان من الممكن اللجوء إلى اختيارات أكثر عقلانية، لو تم

الاستعانة بخبراء اقتصاديين حقيقيين، لتكييف هذا المشروع مع متطلبات الواقع

العراقي”.

سلامة سميسم – خبيرة اقتصادية

وأضافت سميسم، خلال تصريح لـ”النور نيوز”

أنه” يمكن تقديم عدة حلول في هذا المجال، وأبرزها عدم ربط الترهل في دوائر

الدولة، بمسألة الإسكان، فهناك الصندوق الخاص بذلك، ولا داعي لربطه بقضية التقاعد

أو الخروج من الوظيفة”.

وتضمن القرار الجديد منح الموظف، قرضاً بمقدار ٢٠٠ راتب

اسمي وبنسبة فائدة لا تزيد عن ٤% من المصارف الموطنة رواتبهم فيها، فضلاً عن

مكافأة تعادل مجموع الراتب والمخصصات للسنتين الأخيرتين من الخدمة حال توفر

التخصيصات.

كما نص القرار الجديد على منح الموظفين قروضاً من المصرف

العراقي للبناء أو شراء دار سكنية في حين قرر المجلس زيادة رواتبهم التقاعدية

(الاسمي) بنسبة ١٠% بالمائة على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية.

إجراءات لتحسين واقع الأجراء اليوميين

ويأتي هذا القرار ضمن جملة خطوات اتخذتها الحكومة للحد

من زيادة الموظفين في القطاع العام، للدولة، إذ تم إضفاء تحسينات على أجور

المتعاقدين وكذلك الأجور اليومية.





وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالحميد الغزي إن

“المجلس يدرس هذا الملف (الأجور اليومية) منذ ثلاثة أشهر، والغرض منه هو وضع

تنظيمي لهذه الشريحة الكبيرة من موظفي الدولة”.

جلسة مجلس الوزراء

وأضاف الغزي في بيان إن “قرار مجلس الوزراء المتعلق

بهذه الشريحة، هو قرار مدروس واشتركت به وزارة التخطيط والمالية ووزارة العمل

ورئيس هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى جهات من

القطاع الخاص، حيث أستمرت دراسته لثلاثة أشهر”.

ومنح القرار الجديد المتعاقدين والأجراء اليوميين،

حقوقاً تقاعدية، والحق في الحصول على قطعة الأرض، والحق في القرض والكفالة وتسنم

المناصب، ورئاسة اللجان، وأي أمتيازات أخرى نص عليها القانون للموظف على الملاك

الدائم.

كما يبدأ سلم الرواتب في هذا القانون من 350 الف دينار

فصاعداً، وبحسب الخدمة والتحصيل الدراسي والزوجية، وبحسب التدرج وصولاً الى 700 الف

دينار.

قلق من إجراءات قد تطيح بالوظيفة

على الجانب الآخر عبر موظفون عن قلقهم من ذهاب درجاتهم الوظيفية دون الحصول

على شيء في حال تقديم مثل تلك الطلبات، خاصة في ظل عدم معرفة الآلية التي يتم بها

توزيع قطع الأراضي، وتباين تقييم أسعار تلك القطع بين منطقة وأخرى، فضلاً عن

الفوائد الربوية التي تستقطعها المصارف من الموظفين الراغب بالتقديم على ذلك.





ويقول أبو عادل العبيدي (39) وهو موظف في إحدى دوائر الوقف السني، إن

“تلك الخطوة مثلت شيئاً إيجابياً بالنسبة لي، فأنا أريد التقديم على ذلك،

والحصول على قطعة أرض، في وسط بغداد، مع راتب سنتين، وهو شيء يحقق لي الكثير من

المكاسب، التي لا يمكن أن أحصل عليها لو بقيت في وظيفتي الحالية، مع ضعف الراتب،

وهناك العديد من الموظفين الذين رحبوا بتلك الخطوة، التي ستنعكس لفائدتهم وفائدة

الحكومة”.

بغداد

وأضاف العبيدي خلال حديثه لـ”النور نيوز”، “بحثنا مع بعض المسؤولين ورؤساء الأقسام في الشعب هنا تلك الخطوة والجدوى منها، لكن هناك قلق من تنفيذها والحصول على حقوقنا كاملة، خاصة إذا تحولنا إلى عقود، فإننا لا يمكن لنا العودة إلى الملاك الدائم وكيف سيُحسم هذا الأمر، وهذه بمثابة الورطة الكبيرة، لذلك في حال قدمت الحكومة ضمانات واضحة، وإجراءات شفافة لا تحتمل التلاعب أو التأخير، فإن ذلك خيار ممكن لي”.

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