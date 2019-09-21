2019/09/21 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، السبت، بتفجير ١٧ صاروخا من نوع sbg9 تحت السيطرة عثر عليها بقرية في صلاح الدين.وقال المصدر ، إن “قوة من مكافحة المتفجرات تفجر١٧ صاروخا من نوع sbg9 تحت السيطرة”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الصورايخ عثر عليها خلال عملية تفتيش ضمن احد البساتين في قرية بيشكان ضمن صلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير ١٧ صاروخا عثر عليها بقرية في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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