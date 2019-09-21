“هيومن رايتس” للسيسي: العالم يراقبكم

2019/09/21 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السبت، دعوة للحكومة المصرية للالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن “التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الآلاف من المتظاهرين الرافضين لحكومة السيسي، وقامت الشرطة والأمن بمطاردتهم وتعنيفهم، ومحاصرة ميدان التحرير الذي اجتمع فيه المصريون للتعبير عن مطالبهم بطريقة سلمية”، موجهة دعوة للحكومة المصرية “للالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة، التي تنص على احترام وحفظ حياة الإنسان، وعدم تعريض الناس للخطر، وتجنب استخدام السلاح إلا في حال الدفاع عن النفس”.

وتابع: “تستخدم الأجهزة الأمنية للرئيس السيسي مراراً وتكراراً القوة الوحشية لسحق الاحتجاجات السلمية”، مضيفاً انه “يجب على السلطات أن تدرك أن العالم يراقب ويتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار الفظائع الماضية”.

وأكد على “ضرورة توجيه قوات الأمن المصرية للالتزام بالمعايير الدولية للتعامل مع التظاهرات السلمية”.

فيما قامت السلطات المصرية بسجن ومحاكمة الآلاف من المتظاهرين منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013.



واشتدت الاعتقالات والاختفاء القسري على مستوى البلاد بعد أن أصبح رئيساً في يونيو 2014.

وجاءت الاحتجاجات بعد دعوات للرئيس السيسي للتنحي من قبل محمد علي، وهو مقاول سابق بالجيش، والذي نشر على مدى الأسبوعين الماضيين فيديوهات عن فساد داخل الجيش وعن إهدار الرئيس المصري للمال العام.

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