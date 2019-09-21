2019/09/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جسار صالح المفتي القضاء العراقي ومن دمره والدستور ومن حرفه والقانون وكيف حرشفه ليس الا مدحت الا محمود والقضاة المخرفين التسعة وأصنامهم السياسين وهبل الكبير جواد العلي ورهبان المعبد ابن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي ومن دمره والدستور ومن حرفه والقانون وكيف حرشفة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي ومن دمره والدستور ومن حرفه والقانون وكيف حرشفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).