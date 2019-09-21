ظريف يعلق على هجوم السعودية ضد “الحديدة” ويصفه بالانتقامي

2019/09/21 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت، على هجوم التحالف الذي تقوده السعودية باليمن، على محافظة الحديدة اليمنية.

وقال ظريف في تغريدة نشرها بموقع “تويتر”: “من الغريب أنهم شنوا هجوما انتقاميا ضد الحديدة، في خرق لوقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة”، مضيفا أنه “من الواضح أنه حتى السعوديون أنفسهم فهم غير مقتنعين بكذبة دور إيران”، في إشارة إلى الاتهام المتكرر لطهران بالمسؤولية عن هجوم “أرامكو” الأخير.

وجدد ظريف نفيه أن تكون إيران متورطة في مهاجمة المنشآت التابعة لشركة أرامكو السعودية، مشددا على أن “السعوديين أنفسهم لا يصدقون روايتهم”.

وتابع الوزير الإيراني قائلا: “النظام السعودي يلقي باللوم دون مبرر على إيران في مهاجمة منشآته النفطية”.

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