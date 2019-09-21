مصرف الرافدين يستقطب العديد من الشركات والمستثمرين لغرض اخذ قروض لاستكمال مجمعاتهم السكنية

2019/09/21 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن استقطابه العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على القروض لاستكمال بناء وتاهيل مجمعاتهم السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف ، ان “العديد من الشركات والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية”، مبينا أن “المصرف وضع تسهيلات كبيرة بحيث تمكن من استقطاب الكثير منهم وبفترة قياسية”.

ودعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بتقديمهم التمويل والتسويق المالي لهم إلى “زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط ذلك وبناء وتاهيل مجمعاتهم السكنية”.

واوضح المصرف أنه “قرر منح قروض 100 مليون دينار للموظفين و50 مليون دينار للمواطنين لشراء شقق سكنية في المجمعات الاستثمارية”.

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