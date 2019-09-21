بعد العدوان على ارامكو هل يستطيع نظام الملالي ان يرتق ما فتق؟

2019/09/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش أثار العدوان الأخير الذي إستهدف منشأتين نفطيتين شرق المملكة العربية السعودية (بقيق) و(خريص) بـ (18) طائرة مسيرة انتحارية، و(7) صواريخ ضجة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لأنه مس...أكمل القراءة ←

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