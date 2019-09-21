2019/09/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصرف الرافدين يعلن عن "تسهيلات" لبناء مجمعات سكنية

اعلن مصرف

الرافدين، يوم السبت، عن استقطابه العديد من الشركات والمستثمرين

الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على القروض لاستكمال

بناء وتأهيل مجمعاتهم السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "العديد من الشركات

والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم

السكنية"، مبينا أن "المصرف وضع تسهيلات كبيرة بحيث تمكن من استقطاب

الكثير منهم وبفترة قياسية".

ودعا المصرف المستثمرين والشركات الراغبين بتقديمهم التمويل

والتسويق المالي لهم إلى "زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط

ذلك وبناء وتأهيل مجمعاتهم السكنية".

واوضح المصرف أنه "قرر منح قروض 100 مليون دينار للموظفين و50 مليون

دينار للمواطنين لشراء شقق سكنية في المجمعات الاستثمارية".

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