2019/09/21 | 12:15

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الحلبوسي يدعو لمحاسبة المقصرين بتفجير "كربلاء"

دان رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت، التفجير الذي وقع عند أحد

مداخل محافظة كربلاء، داعيا الى تفعيل الجهد الاستخباري.

وقال الحلبوسي في بيان انه "ندين التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة

كربلاء عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

واعرب عن رفضه "للخروق المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية،

والتي تؤدي إلى وقوع عدد من الضحايا".

ودعا إلى "أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد

الاستخباري ومحاسبة المقصرين؛ لمنع تكرار الخروق الأمنية، ولا سيما

أن مدينة كربلاء تشهد زخما كبيرا من الزائرين".

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