2019/09/21 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني ، الانفجار الذي وقع عند مدخل مدينة كربلاء.وقال رئيس حكومة الاقليم في بيان بحسب شبكة رووداو : “أدين بأشد العبارات الانفجار الذي وقع في مدينة كربلاء وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.وكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يدين تفجير كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يدين تفجير كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).