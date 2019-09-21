مواجهات في باريس والشرطة تعتقل 30 متظاهرا

2019/09/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الفرنسية 30 متظاهرا وأطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

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