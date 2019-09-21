عصام مخول - انتخابات الازمة.. نتنياهو هو الخاسر الأساس!

2019/09/21 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_مخول خطاب التحريض الفاشي الذي نفثه نتنياهو بعد ساعات من ظهور النتائج الاولية للانتخابات يمثّل خطرا حقيقيا يجب مواجهته.فقد لجأ الى إثارة الرعب ونزع الشرعية عن مواطنة المواطنين العرب والتهويش على أي تفكير بأخذ وزن نواب القائمة المشتركة في أية معادلة للتأثير على الساحة الاسرائيلية واعتباره خطرا "إرهابيا" بما لا يعيب أسوأ زعماء الفاشية في اوروبا في سنوات الثلاثين والاربعين من القرن الماضي.ان ......

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