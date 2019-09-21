خليل اندراوس - حول المادية الجدلية

2019/09/21 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس 1خلال العصر الوسيط طور المؤرخ المسلم ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون المنهج الجدلي في التعامل مع النصوص التاريخية لتمحيصها وتجردها من الاساطير والخرافات باعمال العقل والمنطق ومقارعة الرواية وبالرواية والحجة، واستمر هذا الفهم سائدا بشكل عام في العصر الوسيط حيث كانت الجدلية او "الديالكتيكا" تعني المنطق الشكلي (أي جدلية او ديالكتيك في الفلسفة الكلاسيكية هو الجدل او المحاورة او تبادل الآراء......

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