الخارجية الإيرانية: السياسة الخارجية للولايات المتحدة مشوشة وعاجزة

2019/09/21 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فشل سياسات الحظر الأمريكية ضد إيران، موضحا أن الحظر المعلن ليس جديدا، ويتعين على أميركا أن تقر بأن سياسة فرض

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