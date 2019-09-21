مصدر مصري يكشف لـ

2019/09/21 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – مصر

كشف مصدر عن وجود بوادر لقيام ثورة مطالبة بأسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم السبت، ان "قوات الامن

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