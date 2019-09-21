سلطات للإستبداد تؤدي إلى خراب البلاد

2019/09/21 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد ابراهيم إن ّ منصب المسؤول (الوزير و رئيس الدائرة) هي مناصب لإدارة مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع وفق حسن تطبيقهم و مرؤوسيهم الموظفين للقانون.و لكن تم منح من يشغل...أكمل القراءة ←

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