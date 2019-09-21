2019/09/21 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي اقسم باغلظ الايمان انا لا ادافع عن فائق الشيخ علي، ولست من مؤييديه رغم خطه الواضح بانتقاد ما هو اهل للنقد، ولست ضد السييدة المستشارة رغم المأخذ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب لا يرفع الحصانة عن الفاسدين ، بل يصوت على المتنابزين) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب لا يرفع الحصانة عن الفاسدين ، بل يصوت على المتنابزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).