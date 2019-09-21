2019/09/21 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة محملة بالقنابل أطلقتها “جبهة النصرة”

الإرهابية فوق خطوط الاشتباك بمحيط بلدة تل ملح حيث تدور اشتباكات

عنيفة.وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش السوري “أسقطت طائرة مسيرة دون طيار

مذخرة بقنابل لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية تل ملح شمال مدينة

محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل

الأهالي وممتلكاتهم”.وأشارت الوكالة إلى أن وحدات أخرى من الجيش ردت بضربات مركزة بسلاحي

المدفعية والصواريخ على الاعتداءات مستهدفة خطوط إمداد “النصرة”

ومحاور تحركها في أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي

أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).