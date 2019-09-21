2019/09/21 | 12:25

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الرافدين: قروض تصل الى 100 مليون للموظفين وغير الموظفين لشراء شقق سكنية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، منحه قروضا تصل إلى 100 مليون دينار

للموظفين والمواطنين، لشراء شقق سكنية في المجمعات الاستثمارية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "العديد من الشركات

والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية"،

مبينا ان مصرف الرافدين "وضع تسهيلات كبيرة بحيث تمكن من استقطاب

الكثير منهم وبفترة قياسية".ودعا البيان، الشركات والمستثمرين "الراغبين بتقديمهم التمويل

والتسويق المالي لهم لزيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط ذلك وبناء

وتأهيل مجمعاتهم السكنية"، لافتا إلى أن "المصرف قرر منح قروض 100

مليون دينار للموظفين، و50 مليون دينار للمواطنين لشراء شقق سكنية في

المجمعات الاستثمارية".

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