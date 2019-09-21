بالصورة.. الظهور الأول لجعفر الصدر برفقة الحكيم في نيويورك

2019/09/21 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على صورة تظهر لأول مرة السفير في وزارة الخارجية، جعفر محمد باقر الصدر، برفقة وزير الخارجية محمد علي الحكيم على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك.وحصل اتفاق سياسي في شهر أيار الماضي، على تولي جعفر الصدر منصب سفير العراق في لندن على ان يتم التصويت عليه في البرلمان […]

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