العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد 80 قطعة اثرية

2019/09/21 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، ان العراق وقع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد 80 قطعة اثرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، إن “وزارة الخارجيّة وقعت مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة”.

ولبن، أن “القطع كانت قد اخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة وعثرت عليها السلطات التركيّة عام 2008”.وتابع بأن “سفير العراق لدى انقرة حسن الجنابيّ، مثّل العراق في توقيع مُذكّرة التفاهم وعن الجانب التركيّ وكيل وزير الثقافة”.

ولفت إلى أن “الأيّام المقبلة ستشهد إعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـيّة، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركيّة”.

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