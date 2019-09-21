المرجع الخالصي: استقالة وزير الصحة جرس انذار خطير وقوي لكل المسؤولين

2019/09/21 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرجع محمد جواد الخالصي ” ان الوضع في العراق لا يمكن معالجته على هذا الحال، لأن القوى المسلطة على العراق تتعاون مع قوى الشر التي احتلت العراق؛ بمعنى ان الفساد الذي ينخر العراق ويدمر العراق، ليس ناتجاً من ضعف نفوس البعض في الداخل، وان كان هذا سبباً من الأسباب الرئيسية، وإنما أصل القضية ناتجة […]

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