2019/09/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، جسر بزيبز الجديد الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلتقه وكالة صدى , ان ” قيادة عمليات بغداد افتتحت جسر بزيبز الجديد الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار بعد إكمال البنى التحتية واجهزة السونار في السيطره لتأمين دخول الأشخاص والعجلات الى بغداد والأنبار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تفتتح جسر بزيبز الجديد الرابط بين بغداد والأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تفتتح جسر بزيبز الجديد الرابط بين بغداد والأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تفتتح جسر بزيبز الجديد الرابط بين بغداد والأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).