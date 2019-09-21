الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشان انموذجا مزورا للهيكل التنظيمي

2019/09/21 | 13:22

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بغداد :سومر نيوز

اصدرت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي ، اليوم السبت ، بيانا توضيحيا بشان انموذجا مزورا تداولته ب...

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