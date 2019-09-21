2019/09/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكترون...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تفتح 56 قضية جزائية بحق شركات الصرف الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تفتح 56 قضية جزائية بحق شركات الصرف الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).