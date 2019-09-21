طارق حرب يدعو البرلمان لحصر مشاريع الاعمار بجهة واحدة

2019/09/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا الخبير القانوني طارق حرب , اليوم السبت , البرلمان الى تحصر مشاريع الاعمار بجهة واحدة وتتولى استلام اموال النفط والقروض لتوزيعها كمشاريع

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