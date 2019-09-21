الحشد الشعبي يصدر بيانا بشان الهيكل النتظيمي له

2019/09/21 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدرت مدرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، بيانا للهيئة بشأن الهيكل التنظيم لها، فيما كشفت عن نموذج مزور للهيئة.

وقالت المديرية في بيان تلقت

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