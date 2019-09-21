2019/09/21 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي شركة (شنغهاي الكتريك ) وميناء شنغهاي.وقال بيان مقتضب، ورد من احد مرافقي الوفد العراقي، تلقته العهد نيوز، ان “عبد المهدي اطلع على اعمال الشركة، وعقد اجتماعا مع مسؤوليها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يزور شركة شنغهاي الكتريك وميناء شنغهاي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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