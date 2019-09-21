2019/09/21 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحولت دماء شابة أمريكية إلى اللون الأزرق، في أعقاب استخدامها مخدرا لعلاج وجع الأسنان.ووفقا لصحيفة “ذا صن”، عانت الشابة صاحبة الـ25 عاما، من التعب وضيق التنفس وتغير لون جلدها.وأخبرت الشابة الأطباء بأنها استيقظت لتجد نفسها زرقاء اللون ومرهقة، عقب استخدامها مسكنا موضعيا للألم، من دون وصفة طبية.وقال الدكتور أوتيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



تحول لون دماء فتاة إلى الأزرق وكالة خطوة برس.

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