اعتقال 6 دواعش في ايمن الموصل

2019/09/21 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال ستة من عناصر عصابات داعش في

الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان صحفي ان "قوة

مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية

ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من القاء القبض على 6

عناصر من عصابات داعش الارهابية خلال مداهمة وتفتيش مناطق ١٧ تموز

و٣٠ تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في

الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وأضاف معن ان "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان

الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه

سلاح قناص ضد قواتنا الامنية في معارك تحرير نينوى".

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