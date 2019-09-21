زهير الخويلدي - الثورة الشعبية بين المد والجزر

2019/09/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " هكذا كان يعوز هذا المجتمع دائما قوة لم يكن بوسعها أن تتكون...وأن تنظمها وأن تعمل بذلك على تأسيس الدول الحديثة" – أنطونيو غرامشي -اعتقد الكثير من الانقلابيين والانهزاميين والانتهازيين أن الثورة الشعبية التي انطلقت في الشوارع العربية قد تم إجهاضها والالتفاف عليها وإبادتها وترويضها وتوجيهها والسيطرة عليها بوسائل شتى وأنها انتهت دون رجعة وأزيح رموزها عن سلطة القرار وفقدت توهجها وبريقها ولم ......

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