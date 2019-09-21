وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/23

2019/09/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (من أين يأتي الحبّ)..(1)مِنْ أيْنَ يَأتي الْحُبّذَلِكَ الْيُنْبوعُ نُحْوَ ا لْقَلْبِهَلْ يَا تُرَى مِنْ حُجْرَةٍتُحيطُ بي أرْبَعَةُ جُدْرَانٍبَابٌ وَشُبّاكانِمِنْ أيْنَ..(2)هَلْ تَشْطُرُ السّكّينُفُؤادِيَ الْمَسْكينَنِصْفَيْنِ..نِصْفاً لِمَا مَضىنِصْفاً لِمَا يَجيءُ بَعْدَ حِينٍ..(3)مَا زِلْتُ جَائِعَاًجُوعٌ يَهُزّ الْقَلْبَمَ......

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