عزالدين بوغانمي - نتائج الآنتخابات التونسية والهوس الجماعي

2019/09/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عزالدين_بوغانمي صحيح الولايات المتحدة هي أكبر قوّة استعمارية في العالم.وبحكم حجمها وطبيعة نظامها فهي تتدخل في الدول في محاولة لترتيب أوضاعها وفق مصالحها هي.ولكن لا يجب أن يُفهم ذلك على أن أمريكا قادرة على كل شيء، وتتحكم في كلّ شيء في هذا العالم بحيث هي التي تثير الاحتجاجات العمالية والطلابية، وهي التي توجه مواقف الأحزاب السياسية، وهي التي تدير الانتخابات في تونس عبر صفحات الفاسبوك المدعومة، وهي التي تقطع الماء ......

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