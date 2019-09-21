السلطات العراقية تعتقل مشتبها به في تفجير كربلاء

2019/09/21 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن قوات الأمن اعتقلت رجلا يشتبه في قيامه بتفجير قنبلة في حافلة صغيرة مكتظة بالركاب خارج مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة.وأدى انفجار ليلة الجمعة إلى مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين بجروح.ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى عن المشتبه فيه.

وكان الانفجار أحد أكبر الهجمات التي استهدفت المدنيين منذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف داخل العراق في 2017.وتستمر خلايا التنظيم النائمة في تنفيذ هجمات متفرقة في جميع أنحاء البلاد.وقد شددت السلطات العراقية، السبت، إجراءات الأمن على الطرق المؤدية إلى كربلاء مع نقاط تفتيش إضافية للسيارات.

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