مديرية إعلام الحشد توضح: هناك نموذج مزور تداولته وسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة

2019/09/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تود مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي التوضيح أن هناك نموذجا مزورا تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد.وفي الوقت الذي تجدد فيه هيئة الحشد الدعوة لجميع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها، فإنها تشدد على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع مثل هكذا اخبار ومواقع ...

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