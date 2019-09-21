جيلوان حمد يخوض مباراته بالدوري الكرواتي تحت انظار كاتانيتش

2019/09/21 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يخوض اللاعب العراقي المحترف جيلوان حمد اليوم السبت مباراته مع فريقه بالدوري الكرواتي لكرة القدم.

وسيلعب حمد المباراة مع فريقه تحت انظار مدرب المنتخب الوطني العراقي سريتشكو كاتانيتش حيث سيحضر الى ملعب المباراة.وافادت مصادر مقربة من المنتخب الوطني بان المدرب كاتانيتش مؤمن بقدرات اللاعب جيلوان حمد بعد ان تابعه سابقا لذلك تم استدعائه لمباراتي هونغ كونغ وكمبوديا ليكون اول اختبار لجيلوان مع منتخب العراق.انتهى

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