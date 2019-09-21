الخزعلي:واجب الدولة توفير السكن والعيش الكريم قبل إزالة التجاوزات

2019/09/21 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الجمعة، ان تطبيق القانون وإحلال النظام بازالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة، منوها “ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش الكريم وكما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 30.

وبين سماحته ان ” ترتيب الأولويات واختيار التوقيتات المناسبة لكل خطوة دليل على حسن الإدارة وهو ما نأمله من المعنيين.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر” مانصه: ” تطبيق القانون وإحلال النظام بازالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش الكريم وكما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 30.ترتيب الأولويات واختيار التوقيتات المناسبة لكل خطوة دليل على حسن الإدارة وهو ما نأمله من المعنيين”.

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