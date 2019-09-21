2019/09/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت ادارة شرطة احدى المدن السويسرية عمل عجلة للشرطة بعدما قامت حمامة بوضع بيضها على مقدمة السيارة “.بدأ هذا حين فوجئ رجال شرطة، بحمامة صغيرة وديعة فوق سيارتهم، وقد بنت عشها ببراعة، واستكانت في منزلها بعيدًا عن العالم بهدوء.ولم يفكر رجال الشرطة في طرد الحمامة أو إبعادها عن المكان، بل جاء ردهم فعلهم غاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمامة تبيض فوق سيارة شرطة والادارة توقف عمل العجلة لحين فقس البيض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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