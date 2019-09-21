نشر أكثر من 7 آلاف شرطي في باريس تزامناً مع عودة تظاهرات ناشطي

2019/09/21 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 20 أيلول -سبتمبر2019 أنها ستنشر أعداداً كبيرة من عناصر الأمن يوم السبت 21 أيلول -سبتمبر 2019 بباريس بمناسبة تظاهرة جديدة لمحتجي "السترات الصفر" تتزامن مع اليوم الوطني للتراث ومسيرة من أجل المناخ.

تخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف الى ش...

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