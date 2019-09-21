برشلونة ضد غرناطة اليوم لفك عقدة نتائجه السلبية خارج ملعب “كامب نو”

2019/09/21 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض نادي غرناطة اختباراً صعباً عندما يستضيف برشلونة في الساعة العاشرة من مساء اليوم بملعب “لوس كارمينيس”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”.ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط خلف اشبيلية صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل غرناطة الصاعد حديثاً […]

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