بالفيديو: انطلاق مسيرة الاربعين من اقصى جنوب العراق

2019/09/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "من النهر الى النحر" انطلقت مسيرة الاربعين من راس البيشة في قضاء الفاو جنوبي البصرة الى كربلاء المقدسة.

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