2019/09/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تيار الحكمة علي الحميداوي، السبت، عن اتفاق داخل تياره على أن يكون أول الاستجوابات التي تطرح داخل قبة البرلمان هو استجواب وزير الصناعة، مشيراً إلى استكمال ملفات استجواب وزراء الصناعة والزراعة والنقل.

وقال الحميداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيكون فصل الاستجوابات التي نتوقع أنها ستطال خمسة وزراء"، مبيناً أننا "في تيار الحكمة سيكون لنا استجواب ثلاثة وزراء هم وزراء الصناعة والزراعة والنقل، إضافة إلى استجوابين آخرين سيعلن عنهما حين استكمال الملفات وتقديم الاستجواب بشكل رسمي".

وأضاف الحميداوي، أن "الاستجواب الأول وبحسب الاتفاق داخل تيار الحكمة سيكون لوزير الصناعة"، مشيراً إلى أن "جميع الملفات كاملة وجاهزة وستأخذ مجراها القانوني الطبيعي بغية عرضها تباعاً داخل جلسات مجلس النواب المقبلة".وتابع، أن "هدفنا من الاستجواب ليس الاستهداف السياسي أو الشخصي بل هو جزء من عمل مجلس النواب الرقابي وضمن إجراءات العملية الإصلاحية التقويمية لعمل السلطة التنفيذية".وكان النائب عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي أكد، الجمعة (6 أيلول 2019)، استكمال ملفات استجواب ثلاثة وزراء.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ثلاثة استجوابات استكملت والبداية ستكون لوزير الصناعة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: ثلاثة استجوابات استكملت والبداية ستكون لوزير الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).