2019/09/21 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الحسرة والدعابة، استقبل عشاق ريال مدريد، أنباء إمكانية إقالة مدرب فريقهم، الفرنسي زين الدين زيدان، على إثر الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان (0-3) في دوري أبطال أوروبا.ورسم عشاق الريال في مواقع التواصل الاجتماعي، “لوحات” تمتزج فيها الدعابة والشعور بالمرارة تعبيرا عن حسرتهم لمآل فريقهم.وانقسمت جماهير “الميرينغي” إلى ثلاث فئات، فئة متعاطفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير ريال مدريد تطالب بخروج زيدان واخذ بنزيما معه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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